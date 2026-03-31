en al rojo vivo
Yago Rodríguez analiza el futuro de la guerra en Irán: "A EEUU le queda seguir adelante y redoblar la apuesta militar; veo factible operaciones terrestres"
El director de 'The Political Room' ha analizado el rumbo de EEUU en el conflicto en Irán y descarta una retirada. A su juicio, Washington se enfrenta a un escenario sin alternativas reales: "Si se retiran, machacan a sus aliados en la región uno a uno", lo que obligaría a reforzar su implicación.
Yago Rodríguez, director de 'The Political Room', ha analizado el posible rumbo de Estados Unidos en el conflicto en Irán y descarta una retirada. A su juicio, Washington se enfrenta a un escenario sin alternativas reales: "Si se retiran, machacan a sus aliados en la región uno a uno", lo que obligaría a reforzar su implicación. En esa línea, sostiene que "a Estados Unidos solo le queda tirar para adelante, redoblar la apuesta militar", y no descarta una escalada significativa: "Veo factible, de hecho, que terminemos viendo operaciones terrestres de una escala muy importante".
Sobre las informaciones publicadas por 'The Washington Post', que señalan el uso de inteligencia artificial por parte de Israel para atacar a líderes iraníes, Rodríguez introduce cautela. Aunque reconoce el uso de estas herramientas, relativiza su impacto actual: "La inteligencia artificial, los usos que se les ha dado militar y estratégicamente hasta ahora no ha sido muy eficaz". Según explica, su despliegue ha sido limitado y con dificultades operativas: "se desplegó de manera improvisada" y en contextos complejos donde "no había agentes espías sobre el terreno", lo que reduce su efectividad. Aun así, confirma su utilización: "Se están usando herramientas de ese tipo, sí, pero de manera parece controlada y puntual, no de manera todavía masiva, aunque esa es la intención".
Por su parte, Guillermo Pulido ha abordado un posible cambio en la estrategia militar de Israel. Según explica, tras haber golpeado objetivos clave, podría iniciarse una nueva fase del conflicto: "Se ha dicho que ha destruido ya casi todas las fábricas de misiles y de bases y ahora comenzará a atacar objetivos económicos", lo que, en su opinión, apunta a una prolongación de la guerra.
