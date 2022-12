Los trabajadores de RTVE han convocado a los medios para decir basta a la manipulación y a la presión política y contarlo. Se trata la primera vez que llevan a cabo de forma pública este tipo de denuncia. Xabier Fortes, vicepresidente del Consejo de Informativos, ha hablado con 'Al Rojo Vivo'.



Según ha explicado Fortes, se han cansado "de hacer dictámenes internos" pero "la situación era insostenible después de los nombramientos de los últimos puestos clave que quedaban en los informativos en cuanto a dirección de contenidos".



Fortes ha declarado que "la redacción ha pedido una recogida de firmas" y ha denunciado que "la misión de RTVE es ser un medio público, veraz e independiente y no un medio gubernamental".



El periodista ha calificado la situación de "límite" y ha recordado que "a partir de agosto se hacen nombramientos clave, en el matinal, en el Telediario y en la coordinación del canal 24 horas. Además, a ello hay que sumar la llegada del director de Telemadrid y del subdirector, también".



Además, Fortes ha dicho que "en una semana clave con la del 11S con la Diada no se dio libertad de expresión, se otorgó voz a una parte y no a la otra, también habría que haber escuchado a quienes defendían una Diada independentista".



En este sentido, Fortes, ha destacado que "el hecho paradigmático de la censura y la manipulación superlativa es llevar desde mayo sin poder escuchar en un programa de opinión a Pablo Iglesias, el fenómeno político de los últimos meses, la audiencia de Televisión Española no le ha podido escuchar".