Fidel Masreal, periodista de política de 'El Periódico' explica desde Badalona cómo es la actual situación de Junts días después de haber votado en contra de la ley de amnistía. Los de Carles Puigdemont quieren una "amnistía integral" que omita los delitos de terrorismo y el PSOE no quiere tocar el texto, tanto es así que Pedro Sánchez insistió en su entrevista con Al Rojo Vivo que el texto no se tocaría pero aspiraba a llegar a una solución para la cual tienen menos de 30 días.

"Junts va a buscar una solución, una puerta de engancha para acabar votando 'sí' a la ley de amnistía", afirma Masreal. Ante esto, es importante entender que Junts es un partido muy centralizado en Puigdemont y hay algunas diferencias.

"La opinión de las voces más moderadas es que Junts está metido en una espacio de tacticismo constante y eso hace difícil que se entienda la posición de Junts, que sea un partido poco previsible pero hace una apuesta por la estabilidad dando apoyo a Pedro Sánchez, pero que luego está generando mucha inestabilidad sin réditos concretos", explica el periodista.

Es por ello que "estos sectores están inquietos porque parece que el partido y Puigdemont no acaba de entender la idea de que el partido ha entrado en una vía de negociación". No obstante, señala que "sí" habrá una ley de amnistía aunque no haya grandes modificaciones y no se toca los delitos de terrorismo: "Sí. Y esto es lo que se comenta en privado", asegura Masreal.