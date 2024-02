Los tres vecinos bajaron a toda prisa las escaleras de ese edificio de 14 plantas se ha quemado en Valencia en cuestión de minutos, concretamente en el barrio de Nou Campanar. "Yo bajaba despacio porque iba con una persona de 80 años", confiesa uno de ellos que fue avisando a los demás vecinos según bajaba las escaleras.

Otro de los vecinos que es médico y que ha trabajado durante años en el SAMUR confesaba que ya sabía lo que iba a pasar: "Empezó a entrar humo por la casa y yo sé que son 10 minutos, que cuando empieza a entrar el humo son 10 minutos... Hay fallas en Valencia que cuesta más encenderlas que lo que costó el edificio", lamentaba el vecino antes de las cámaras de televisión.

Todos se han quedado sin nada, hubo a quienes les dio tiempo a recoger algunos enseres importantes pero en el fondo han perdido todo. "No tengo nada, las llaves del coche, la cartera... ", decía una de sus vecinos, lamentando no obstante que lo peor es sin duda los vecinos de los que aún no saben nada.

Y sobre todo y lo más duro, aquellas personas que han perdido la vida en este triste y fatal incendio, del que se están en este momento estudian las causas: todo parece indicar que el motivo podría estar en la fachada.