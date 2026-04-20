El vaticinio de Miguel Sebastián sobre el precio del petróleo: "El mercado sigue descontando que va a haber un acuerdo relativamente pronto"

El economista cree que los precios del petróleo y del gas no están "completamente disparados" porque "es posible que haya un acuerdo pronto" y que "se va a desatascar Ormuz".

El economista y profesor Miguel Sebastián ha hablado sobre los precios del petróleo y del gas, señalando que aunque este lunes "tenemos un mal día y el petróleo está en 95 y el gas está a 40, hace solo un mes el gas y el petróleo a ese precio sería un buen día".

Para el experto, esto lo explica el que "el mercado sigue descontando que va a haber un acuerdo y que lo va a haber relativamente pronto y se va a desatascar Ormuz", porque, de no pensarlo, "esto estaría completamente disparado". "Y yo creo que es posible que haya un acuerdo porque las dos partes quieren un acuerdo y lo quieren urgentemente", ha pronosticado.

En este sentido, Sebastián ha afirmado que esto va a ocurrir, en primer lugar, "porque la Economía de Irán se está bloqueando y, segundo, porque en Estados Unidos están empezando a notar los efectos, sobre todo, sobre la inflación, por lo que la Reserva Federal va a acabar reaccionando y, además, (Trump) tiene unas elecciones en unos en unos meses". "Por lo tanto, Estados Unidos también necesita llegar a un acuerdo. Eso es lo que yo creo, y por eso el mercado no está tan nervioso como hace un mes, porque descuenta el acuerdo", ha subrayado.

De esta forma, el profesor ha advertido de que ese acuerdo "no puede durar meses porque nos arriesgamos a tener una situación económica muy complicada". "Por ejemplo, en el caso del queroseno, Europa importa entre el 40% y el 50% del queroseno de Oriente Medio de la zona del Golfo y, por tanto, podemos tener un riesgo de queroseno ya en el mes de junio", ha indicado, al tiempo que ha defendido que "el acuerdo hay que alcanzarlo en el mes de mayo".

De no ser así, ha alertado, "vamos a tener un verano muy complicado, sobre todo en Europa, en lo que se refiere a la aviación, que es muy sensible para todos los países europeos, que son el principal destino del turismo mundial, no solamente España, sino todos los países europeos, como Francia o Italia". "Así, nos arriesgamos a tener un verano muy complicado en toda Europa si no se arregla este problema pronto", ha concluido.

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