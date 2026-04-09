El vaticinio de Belén Carreño sobre el precio del petróleo: "Vamos a ver unos dos o tres meses de volatilidad por delante"

A las Bolsas también se les acabó la fiesta", asegura en directo la periodista económica de laSexta Laura Villamor: "El Ibex 35 y llegó casi casi a cerrar con una subida del 4%, el Dax alemán, incluso un 5%. pero hoy, de nuevo, están cotizando en rojo. Es verdad que de forma más tímida, en torno a una caída que en el Ibex, por ejemplo, es de un 0,5".

Tal como recuerda en Al Rojo Vivo, la periodista económica de El País, Belén Carreño, "en la Primera Guerra del Golfo, la de 1991 en Kuwait, una vez que se finalizó la ocupación de Sadam Hussein y luego el posterior intervención por parte de EEUU, el precio del petróleo tardó alrededor de dos meses o dos meses y medio en estabilizarse, que es más o menos lo normal y lo que deberíamos de esperar a partir de que consideremos que hemos llegado al fin de este conflicto, que no estamos en el fin del conflicto.

Es por ello que "vamos a ver muchos meses de volatilidad por delante. Yo diría que al menos dos, dos y medio, tres meses", afirma Carreño, incluso si comienzan las negociaciones este fin de semana y se dieran increíblemente por buenas, "algo que no creo que sea el escenario central en absoluto de los mercados", y aunque se alcance un acuerdo que supuestamente pasaría por ese peaje, "será difícil que los precios vuelvan a los niveles previos a la guerra, porque habrá una prima de riesgo de unos 2 dólares por barril. En ese momento, podremos empezar a hablar de estabilización".

No obstante, advierte Carreño: "Siempre va a haber un escalón superior al que había al inicio de la guerra". En el vídeo podemos ver al completo esta información económica.

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