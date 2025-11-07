Valdivia, sobre el relevo de Mazón: "El futuro de la Comunidad Valenciana se va a decidir en la sede nacional de Vox, en Madrid"

"Vamos hacia un nuevo Govern valenciano que no lucha contra fenómenos como la DANA, sino que es negacionista", afirma el periodista Antonio Ruiz Valdivia. En el vídeo, todos los detalles de su análisis.

Este viernes 7 de noviembre se celebra en Valencia la primera reunión entre PP y Vox para elegir al sustituto deCarlos Mazón tras su dimisión del pasado lunes. Por parte del PP, irán miembros del PPCV (PP valenciano), mientras que Vox mandará a sus dos elegidos para dirigir las negociaciones con los 'populares': Ignacio Garriga y Montse Lluís.

El periodista Antonio Ruiz Valdivia, corresponsal político de InfoLibre, tiene claro que "el futuro de la Comunidad Valenciana se va a decidir en la calle Bambú de Madrid, que es donde está la sede nacional de Vox": "Son dirigentes nacionales de Vox los que están yendo a negociar en Valencia".

Por otro lado, y según hemos estado escuchando a lo largo de esta semana, "las exigencias de Vox van a ser de máximos". Por ejemplo, en temas como la política ambiental: "El hombre es el animal que tropieza dos veces en la misma piedra: vamos hacia un nuevo Govern que no lucha contra fenómenos como la DANA, sino que es negacionista", concluye Valdivia señalando lo "tremendo" del asunto en pleno 2025. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

