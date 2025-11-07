Urquizu, sobre el fiscal general: "No entiendo por qué alguien que está imputado sigue ejerciendo"

El sociólogo Ignacio Urquizu analiza el caso del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, cuyo juicio comenzó este pasado 3 de noviembre. En el vídeo, los detalles de su intervención.

El sociólogo Ignacio Urquizu, y exdiputado del PSOE, confiesa tener "dudas" sobre todo lo que está pasando con el caso del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, cuyo juicio ha empezado esta semana y se reanudará este próximo martes 11 de noviembre.

Pero de todas las dudas, sí ve, dice, alguna "luz": "La institucionalidad en España está en una situación muy baja. Que el fiscal general estando imputado está aún ejerciendo me genera muchas dudas", critica Urquizu, señalando el porqué de sus palabras.

"En su día estuve en muchas asambleas del 15M y entonces se decía que cuando alguien era imputado, prácticamente tenía que dimitir como político. Ahora eso ya ha desaparecido y nadie habla de aquello (...) Pero hubo un momento en que en este país éramos exigentes con nuestros representantes", explica.

No obstante, y dentro de todas las dudas que le genera lo que está viendo, la única certeza que dice tener es la siguiente: "No entiendo cómo alguien que está imputado sigue ejerciendo su función en una institución tan importante como la Fiscalía General del Estado, porque está haciendo un flaco favor a la Justicia y a la institución", concluye Urquizu. En el vídeo podemos ver completa su intervención.

