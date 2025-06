Teresa Ribera saca pecho de la "primera" sanción europea " de estas características" contra Hero y Glovo: "Hicieron tres cosas que no permite el ordenamiento comunitario"

La vicepresidenta primera y comisaria de Competencia de la Comisión Europea, Teresa Ribera, no ha dudado este lunes en sacar pecho de la multa de 329 millones de euros a las compañías Glovo y Delivery Hero, ahora fusionadas, por formar un cártel de reparto a domicilio. Lo ha hecho en una conexión en Al Rojo Vivo donde también ha celebrado que la medida "también es positiva para los trabajadores".

En ese sentido, ha explicado que las compañías "hicieron tres cosas que no permite el ordenamiento comunitario ni siquiera el tratado constitutivo de las naciones europeas". "La primera es que se ponen de acuerdo en cuánto están dispuestos a pagar o como no competir por un input básico para sus negocios que son los trabajadores", por lo que subraya que "de forma indirecta también tiene un efecto muy positivo para los trabajadores" ya que "no les preguntaban si querían estar al margen o no al margen de la propuesta".

Por otro lado, "hay una segunda cuestión que también sancionamos y es el hecho de que cuando quiere tomar una participación en una sociedad que es de mayor tamaño, no solo se busque información para poder tomar decisiones sobre la inversión (...) sino que establecieron un sistema para poder acceder a información muy sensible", señala Ribera.

Por último, hay "un tercera cuestión (...) considerada contraria" y "es que se repartieron el mercado". Es decir, "decidieron cuales eran los mercado nacionales donde operar cada una de ellas", dejando a los consumidores sin capacidad de "comparar precios entre uno u otro" conformándose con la elección "en función de la residencia".

Ante la posibilidad de recurso, Ribera destaca que "es la primera vez que hay una multa de estas características" por unas actividades que según ha recordado se han desarrollado "desde julio 2018 hasta julio 2022". Si bien estas prácticas continúan en el tiempo, el hecho de que acaben "fusionándose entonces no se puede decir que hay una practica competitiva".

Además, la comisario europea y exministra de Transición Ecológica en España ha explicado que las empresas "han reconocido que efectivamente [sus prácticas] eran contrarias al derecho de la competencia", por lo que entraron "a trabajar en equipos de competencia" del órgano comunitario. Dicha cuestión ha provocado que la sanción se ha visto reducida.