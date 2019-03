La renta rige el criterio de becas en el resto de Europa

En Europa, lo que prima es la renta de las familias y no el expediente académico. En Francia, los alumnos no tienen que pagar matrícula si la renta familiar no supera los 33.100 euros, y reciben una ayuda de entre 1.600 y 4.600 euros. Además se premia con 1.800 euros a los alumnos más brillantes, a los que obtengan sobresaliente.

Más de 800.000 estudiantes tienen sus necesidades cubiertas en Alemania. Y eso, porque el país ha aumentado los gastos en educación y además ha eliminado las tasas anuales de 1.000 euros.

Muy cerca de España, en Portugal, el requisito para poder acceder a una beca es que el alumno haya aprobado el 60% del curso anterior. Más exigentes son en Bélgica. Aquí es necesario tener todo el curso aprobado, pero se rigen también por la renta familiar.

¿Cómo lo gestionan en Italia? También por el patrimonio y la renta de la familia que tiene que ser de alrededor de 20.000 euros. Además, hay varios casos especiales. Los alumnos con sobresaliente y las víctimas de terrorismo y mafia están exentos de pagar la matrícula.