¿Hay motivos para esta preocupados por ómicron? Es la pregunta que María Llapart, periodista y presentadora de Al Rojo Vivo, ha lanzado a dos expertos de la salud y la gestión sanitaria: el exdirectivo de la OMS Rafael Bengoa y la experta Graziella Almendral. Aunque ambos han llamado a ser prudentes por la falta de datos precisos que hay de momento sobre esta nueva variante, sí han querido enviar un mensaje de calma ante lo que ya están diciendo algunos datos preliminares.

"Hay que esperar. Esto va partido a partido, no sabemos algunas cosas sobre esta variante", ha expuesto Bengoa, que no obstante ha apuntado que "es muy difícil -aunque tiene muchísimas variaciones-" que ómicron sea más "transmisible y grave, que esquive la inmunidad natural y de las vacunas, que no sirvan los medicamentos...". Como ha resumido el propio experto en salud pública: "Es muy difícil que consiga esquivar todas las medidas que hemos estructurado y las defensas que ya tenemos".

Así, para Bengoa "es bueno que estemos preparados con un plan b", pero ha insistido en que no podemos pensar "que la vacuna no nos servirá en absoluto". En este sentido, ha precisado: "Es posible que la vacuna reduzca en parte su eficacia, pero no del todo. Hay que recordar además que el cuerpo tiene otras defensas que se han desencadenado con las vacunas y que también entrarán en función contra ómicron". Una observación que ha sido compartida de forma similar por Graziella Almendral.

"En principio, con datos preliminares, se ve que esta variante se está transmitiendo con mucha rapidez. Podría ser más transmisible y tener un poquito de escape inmunitario frente a la inmunidad que desarrollamos cuando nos infectamos", ha advertido la profesional sanitaria, que ha analizado los datos que llegan de las hospitalizaciones en Sudáfrica: "La mayoría de personas ingresadas es menor de 50 años, no están vacunadas, no desarrollan neumonía, tampoco requieren oxígeno y prácticamente no entran en las UCI. Hasta ahora no estarían desarrollando una enfermedad severa".