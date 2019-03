Por esto se ríe Renzi cuando comparan a Italia con España

NOS SUPERAN EN PIB PER CÁPITA, EN PIB TOTAL, PERO SU DEUDA ES MUCHO MAYOR

A Mateo Renzi no le gusta, con muchísimo respeto, que se le diga que su modelo tiene que ser como el de España. Él defiende su postura diciendo que les doblamos en la tasa de paro, donde duele, y no es que en su país no se hayan tomado medidas duras para salir de la crisis. Subieron el IVA, pero recortaron en provincias y políticos autonómicos.