El 19% de los españoles que manifiestan que no van a vacunarse lo justifican porque creen que tienen pocas posibilidades de contagiarse de coronavirus. Así lo arroja una encuesta del Instituto Carlos III de Madrid, que ha analizado las actitudes de los españoles con respecto a la pandemia.

Según evidencian los datos, el 94% de los encuestados manifiesta que se vacunarían seguro. Solo el 5% asegura que no se inmunizaría frente al COVID-19.

Este porcentaje minoritario de la población manifiesta distintos argumentos para no recibir la inyección. El 51% no lo hace porque cree que la vacuna puede presentar riesgos para la salud. El 36% lo hace porque no la considera eficaz y el 19% apunta que creen que tienen pocas posibilidades de infectarse. Además, el 21% afirma que no se protegen, precisamente, porque no creen en las vacunas.

Con todo, el 89% de los encuestados asegura que, de recomendarle las autoridades sanitarias una dosis adicional para reforzar la protección frente al COVID-19, se la pondría. Apenas un 11% manifiesta que no lo harían.