La defensa de Bárcenas ante la Fiscalía

Tras poco más de dos horas de declaración, Luis Bárcenas defendió ante el fiscal que no hubo caja b en el partido, que no hubo sobresueldos y que no existían cuentas opacas. El extesorero del PP afirma que sí existían algunos complementos en la nómina, pero siempre de la caja A y con sus respectivas retenciones fiscales.

Luis Bárcenas dejó caer que Trías tenía mucho interés por las cuentas publicadas por El País. Bárcenas justifica el hecho de que ciertos datos publicados sean ciertos, diciendo que alguien tuvo acceso a la contabilidad del Partido Popular. El extesorero sostiene, según la prensa, que esos apuntes son "propios de un tendero", defendiendo que él llevaba las cuentas en soporte informático.

Jorge Trías Sagnier se reafirmó en sus declaraciones ante la Fiscalía. Trías sostiene que esos papeles se los enseñó Bárcenas en una ocasión y que por eso los conoce. Trías declaró como testigo y no como imputado, como fue el caso de Bárcenas. El extesorero sostiene que Trías ha actuado así por venganza.