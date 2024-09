Salvador Illa, actual president de la Generalitat de Cataluña, se ha reunido con Jordi Pujol, porque "es una de las figuras más relevantes de la historia política de Cataluña", tal como argumenta el líder del PSC. Pujol fue president durante 23 años.

"Me genera contradicciones esta decisión de Illa que entiendo en términos estratégicos y tácticas", afirma la analista Tania Sánchez, señalando que no le damos la suficiente importancia al otoño de Congresos de partidos que hay: el Congreso de Junts en octubre, el de ERC en noviembre y el Congreso Federal del PSOE, el del 29 de noviembre al 1 de diciembre, en Sevilla.

"Esta visita no es solo un aviso a Junts sino también un mensaje a la vieja Convergència, que existe aún hoy y que lleva un tiempo espeluznada con las cosas de Carles Puigdemont y que yo creo que va a querer mover ficha en el Congreso de Junts y que es es de alto interés para el PSOE que vuelva esa viaje Convergència con la que puedes llegar a un acuerdo y que éste no salte por los aires tres minutos antes", afirma Sánchez, recordando lo que sucedió en el Congreso de los Diputados donde Junts se la juega a Sumar al votar que no a la proposición de ley de regular los alquileres temporales.