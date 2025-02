Sumar mantiene que Yolanda Díaz no conocía las intenciones de Montero sobre tributar el SMI e insta a Hacienda a "abrir una negociación"

La portavoz del partido en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha desmentido a Carlos Cuerpo reafirmando que la ministra de Trabajo no sabía la "decisión definitiva" del Ministerio de Hacienda.

Sumar y PSOE siguen su conflicto por si el SMI debe tributar o no el IRPF e incluso han extendido sus discrepancias a afirmar si Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, conocía o no la decisión de María Jesús Montero, su homóloga de Hacienda, de que las personas que perciban el SMI deben tributar.

Pese a la afirmación este jueves de Carlos Cuerpo, ministro de Economía, que Díaz conocía la decisión del Ministerio de Hacienda, la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, lo ha negado rotundamente en Al Rojo Vivo: "Eso no es cierto. Yolanda Díaz no lo sabía. Durante el Consejo de Ministros se habló de la subida del SMI, pero la ministra de Hacienda no manifestó nada sobre una decisión definitiva que luego hizo pública directamente sobre la tributación del SMI".

La portavoz de Sumar ha señalado cuál es la propuesta de su formación, pero reconoce que están abiertos a negociar: "Nuestra propuesta es que el SMI no tribute, son las renta de trabajo más bajas que reciben, principalmente, las mujeres y jóvenes de este país. Hemos planteado una fórmula estructural para que el SMI nunca tribute el IRPF. Lo que llevamos haciendo años es subir el SMI, situarlo en el 60% del salario medio y operar una modificación para que esa cuantía, cada año, quede fuera del IRPF".

"Queremos sentarnos a negociar. Entendemos que hay posturas diferentes, porque somos un Gobierno de coalición, y no es la primera ni será la última que no estemos de acuerdo. Lo que queremos es que la ministra de Hacienda nos convoque para hablar de la cuestión", ha añadido.

Pese a esa apertura a negociar, Martínez Barbero ha apuntado que no son ellos quienes deben entablar las conversaciones: "Creemos que es el Ministerio de Hacienda al que le toca que abrir esa negociación porque es el que ha manifestado públicamente una posición sin ponérnosla de manifiesto"

Por último, la portavoz de Sumar ha asegurado que seguirán adelante con su propuesta independientemente de llegar a un acuerdo con el Ministerio de Hacienda: "Procederemos a la tramitación de la proposición de ley y que el resto de grupos decidan. A nosotros, por lo que nos llega, creemos que la mayoría de la cámara entiende que el SMI no tiene que tributar".