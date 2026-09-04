SATSE asegura que el "miedo y la sobrecarga" permanecen en Ceuta: "El personal no puede más, pide auxilio"

Elisabeth Muñoz, secretaria general de SATSE en Ceuta, ha asegurado en Al Rojo Vivo que el refuerzo "es mentira" y no ha existido. "Todas las semanas se quedan multitud de contratos sin cubrir", ha destacado.

Elisabeth Muñoz, secretaria general de SATSE en Ceuta, ha señalado que permanece "el miedo y la sobrecarga", dejando claro que el personal sanitario "no puede más". "Está pidiendo axulio", ha indicado.

Durante una entrevista en Al Rojo Vivo ha mostrado su indignación al ver cómo las autoridades sanitarias llegan a la ciudad autónoma tras haber pasado muchos días desde la entrada masiva de migrantes y "niegan lo que realmente ocurre y que exista un colapso sanitario".

"Lo tenemos", ha asegurado, explicando que la población acude a los entros pero "tiene miedo". "Todo lo que se atiende a los migrantes no consta en ninguna parte", ha destacado. Una situación que ha aclarado que se está viviendo en toda la ciudad autónoma.

En cuanto al refuerzo del personal, ha señalado que es "mentira" y que nunca ha existido. "Se quedan multitud de contratos sin cubrir", ha explicado, recalcando que todo el personal está muy agotado.

"Anuncian que se han hecho contratos, pero es falso. Son renovaciones, es decir, contratos que se realizaron para cubrir las vacaciones de verano y lo que han hecho es prorrogarlos un poco más", ha aclarado, indicando que en el caso más largo de tiempo es hasta el 31 de octubre.

Unas prórrogas que ha asegurado que se pueden contar "con los dedos de la mano"."Nos están mintiendo en la cara", ha zanjado.

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