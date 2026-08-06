Ruth Ferrero explica por qué Infantino ha ofrecido a Marruecos la final del Mundial 2030: "Se presenta a un tercer mandato de la FIFA"

El presidente de la FIFA ha ofrecido a Marruecos albergar la final del Mundial 2030 a cambio de sus votos para ser reelegido presidente de la FIFA en las elecciones que se celebrarán el próximo mes de marzo. La profesora Ruth Ferrero, de la Universidad Complutense, lo explica en este vídeo.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se ha volcado en una intensa campaña para ganarse los apoyos suficientes para ser reelegido el próximo mes de marzo. En este contexto, según ha informado 'The Times' y ha confirmado laSexta, Infantino ha ofrecido a Marruecos albergar la final del Mundial de 2030 a cambio de su aval, dejando así a España fuera de la ecuación.

De este modo, y como explica la profesora Ruth Ferrero, de la Universidad Complutense, Infantino se presentará a un tercer mandato que será ser votado en marzo y la UEFA, Federación Europea de Fútbol, se está poniendo en contra de esa candidatura por diversas razones, una de ellas, "por la privatización que ha querido hacer Infantino de la FIFA".

Por ello, "lo que necesita es el voto de la Federación Africana de Fútbol, y apoyando a Rabat puede conseguir esos votos que son muy valiosos para continuar en el cargo y conceder, además, al parecer, la siguiente Copa del Mundo a Arabia Saudí", explica y concluye Ferrero.

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