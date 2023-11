"Ver a un republicano de izquierdas todo contento y entusiasmado por haber ido a ver al papa al Vaticano tiene su aquel". Es la reflexión que lanza Angélica Rubio ante las imágenes del president de la Genralitat y dirigente de ERC, Pere Aragonès, en la Ciudad del Vaticano, donde este lunes ha sido recibido por el pontífice: "Estamos viviendo tiempos muy interesantes", incide la periodista.

"A mí me parece estupendo, me parece fenomenal todo", matiza Rubio, que advierte de que "ya lo que le faltaba a este papa con un sector de la derecha española que lo odia". "Hay un sector de la derecha española, especialmente madrileña, que a este papa no lo pueden ni ver. Después de lo de hoy, lo pueden querer matar", añade.

Puedes escuchar su análisis completo sobre esta visita de Aragonès al Vaticano y el inminente acuerdo PSOE-Junts en el vídeo que ilustra estas líneas.