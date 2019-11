Informe Mongolia desvela un "exclusivón" en Al Rojo Vivo, aprovechando el arranque de la campaña electoral del 10N. Afirman que Santiago Abascal quiere ser negro.

"Si Michael Jackson quería ser blanco, Verstrynge quería ser rojo, ahora Abascal quiere ser negro y así ser dos negros en Vox", afirma Edu Galán, antes de desvelar el vídeo con todas las pruebas.

Además, Edu Galán y Darío Adanti también nos descubren que a Ciudadanos no sólo le gusta el tecno liberal, sino que también son fans del rock liberal y el flamenco liberal. Tanto es así, que no dudan en arrancarse a ritmo de Rosalía.