Zaida Cantera: "Las autonomías se han acostumbrado a ver a la UME como una unidad de emergencias barata"

La exdiputada analiza en Al Rojo Vivo la gestión de Mazón y critica la eliminación de la Unidad Valenciana de Emergencias. Defiende más conciencia en seguridad y que cada comunidad cuente con su propia unidad de emergencias, coordinada bajo protocolos comunes.

En Al Rojo Vivo, Zaida Cantera ha analizado las consecuencias que deja Carlos Mazón tras su dimisión. Entre sus decisiones más polémicas, destaca la supresión de la Unidad Valenciana de Emergencias, una medida adoptada antes del 29 de octubre que cobró especial relevancia durante la DANA.

"El hecho de desmantelar o no llegar a organizar una unidad de emergencias propia es un problema que se repite en muchas comunidades autónomas, sin importar su signo político", ha explicado Cantera.

La exdiputada y exmilitar ha denunciado que las comunidades se han acostumbrado a depender de la Unidad Militar de Emergencias (UME) como un "servicio barato" al que recurrir en situaciones críticas, en lugar de invertir en protección civil y seguridad ciudadana.

Esto ocurrió, recuerda, hace apenas unas meses con los incendios: "No había personal suficiente para combatirlos y hubo que esperar a la UME y a refuerzos de otras regiones. Si se hubiera actuado desde el inicio con unidades propias, el fuego no habría llegado a esas dimensiones", ha señalado.

Cantera ha insistido en la necesidad de una mayor conciencia en materia de seguridad y protección civil, y propuso que cada comunidad autónoma cuente con su propia unidad de emergencias, coordinada con las demás bajo procedimientos comunes.

