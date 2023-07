Pablo Simón asegura que los debates, como el 'Cara a cara' de Atresmedia, sirven de refuerzo para que el electorado se reafirme. "La gente que ha visto el debate es gente que ya está informada y politizada. Es la misma que ya tiene claro lo que va a votar en las próximas elecciones", añade en Al Rojo Vivo. Pero añade dos efectos más.

Por un lado habla del potencial activación: "gente que no sabía si iba a votar o no y decide hacerlo". En cuando al cambio de voto, esa gente que no sabía entre PP y PSOE, suele afectar a un 3%. Sin que signifique que todo se vaya a una dirección.

"Cuanta más unanimidad haya en el resultado más condicionará la proporción en una dirección o en la otra. Eso es lo que termina condicionando el clima de opinión. Si todo el mundo está muy de acuerdo en que uno lo ha hecho bien, eso hace que todo el mundo se decante por el candidato que lo haya hecho mejor", explica Simón.