Este lunes, el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, aseveró que la segunda dosis de AstraZeneca "se ha utilizado por parte de grupos políticos, 'lobbies' y medios de comunicación", de tal forma que se generara un "interés" y que la población eligiese esta opción por delante de Pfizer, en contra de lo que recomienda Sanidad.

Declaraciones a las que el presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, ha querido responder: "¿La Agencia Europea del Medicamento está comprada? ¿Los científicos que hemos escuchado estos días diciendo AstraZeneca... están comprados?", ha expresado.

En este sentido, el periodista recuerda que múltiples expertos han abogado por mantener la segunda dosis con del antídoto anglo-sueco, aunque también cuenta lo que él haría personalmente: "Yo me pondría Pfizer porque es la que recomienda el Ministerio de Sanidad después de ese estudio. Pero hay que respetar a la gente que decide ponerse AstraZeneca, porque hay epidemiólogos, virólogos y la EMA, que dicen: AstraZeneca", lanza, y concluye: "Y no todos están comprados, señor Simón. No todos".