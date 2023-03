Gonzalo Bernardos cree que la Airef "tiene razón" al advertir de que la reforma de las pensiones disparará el gasto y la deuda. A su juicio, la propuesta "tiene unas características electorales" y "las cuentas no salen". En este sentido, el economista incide en que esta reforma "no lesiona más que a aquellos que están ganando más de 3.900 euros" y que este "un grupo reducido en comparación con todos los que tienen que financiar".

No obstante, el economista asevera que "la ropa sucia se lava en casa" y que "lo que no hay que hacer ningún gobernante españoles ir a Bruselas para que tumbe la reforma del PSOE y nos quite los fondos Next Generation". "Creo que Feijóo yendo a Bruselas y criticando la posición del Gobierno español y que eso nos cueste dinero no ha estado nada acertado", sentencia.

