El periodista Antonio Maestre ha defendido de manera tajante que los alimentos que las empresas de distribución alimentaria ya no puedan comercializar, porque tienen un aspecto feo o estén golpeados, se regalen a quienes más los necesitan.

"En este país han sucedido cosas cómo que en momentos de crisis, sobre todo a partir de 2008, cuando había una necesidad en muchas capas de la población había supermercados que cerraban con candados los cubos de basura donde tiraban la comida que ya no podía vender", ha explicado Maestre en Al Rojo Vivo. Unos supermercados en los que, por otro lado, ya es habitual ver a asociaciones y organizaciones que piden la donación de alimentos perecederos para las familias más vulnerables.

Para evitar el enorme desperdicio alimentario, Maestre propone que aquellos productos que no se pueden vender y van a tirar a la basura la gente los pueda coger y llevárselo a casa. "Si lo vas a tirar porque no lo puedes vender, ¿por qué no lo regalas?, ¿por qué no facilitas que alguien con necesidad pueda llevárselo?".

"No todo tiene que ser beneficio ni sacar rendimiento a un producto que ya no vas a poder usar. Es muy sencillo, pero hay que legislar porque si no, no lo hacen", ha mantenido.

Lo cierto es que los datos que aporta la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) son llamativos: un total de 811 millones de personas pasan hambre a día de hoy y 1.600 millones de personas tienen problemas de malnutrición. Mientras, el 30% de la producción mundial de alimentos se tira a la basura.