Marta García Aller se ha mostrado muy crítica con la sesión de control en el Congreso de los Diputados. La periodista ha señalado que parecía que tuviésemos puestas "dos emisoras distintas".

"Había una bancada hablando de los pactos de la ultraderecha, como si no pasase nada más; y otra hablando exclusivamente de Begoña Gómez", ha explicado, señalando que "no se escuchan, no se hablan y no responden".

La periodista ha lamentado que en la Cámara no parezcan tener algún tipo de interés en aclarar si deberíamos "cambiar la legislación" en España para hacer más transparente a qué se puede dedicar la pareja de quien esté ocupando la presidencia del Gobierno.

Un hecho que ha aclarado que serviría para evitar que pase lo que está sucediendo ahora con Begoña Gómez. "Hay una carencia obvia y se esperaría del Congreso que esto fuese sobre lo que estuviesen debatiendo", ha asegurado.