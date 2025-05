La reflexión de Gabi Sanz sobre Feijóo: "Tiene sólo una bala: o gana estas elecciones o se va a su casa"

A poco menos de dos meses de que se celebre el Congreso Nacional del PP, que Alberto Núñez Feijóo adelantó para este mes de julio, voces del PP madrileño como Esperanza Aguirre o Isabel Díaz Ayuso han pedido dar más la batalla cultural. De hecho, Aguirre ha asegurado que todo el PP debería seguir "la misma línea" que Ayuso.

Sin embargo, como analiza el periodista Gabi Sanz en Al Rojo Vivo, "las elecciones no se ganan solo en Madrid o solo en Barcelona. Entiendo que el PP de Madrid, que es hegemónico desde hace 35 años, tiene un músculo muy potente, pero históricamente, y si no que se lo pregunten a José María Aznar, las elecciones en el PP se ganan con un partido transversal dentro de la sociedad".

Así, asegura Sanz que cree que Feijóo va por ese lado e intenta hacer, como él dice, "un proyecto valiente". "No tengo tan claro que tenga que hablar de primarias, porque si aún no has llegado a La Moncloa, hablar de primarias le tendría que importar nada (...)".

Además, prosigue Sanz, "no creo que se tenga que meter en grandes charcos a un año y pico o dos de las elecciones, que es lo que quiere su gran adversario, que sigue siendo Sánchez".

Es decir, "Feijóo tiene solo una bala: o gana estas elecciones o se va a su casa, con lo cual las primarias le tienen que importar poco o nada, y tiene que armar un partido con un proyecto que no sea solo qué hace con Vox", concluye. En el vídeo podemos ver al completo su análisis.