La reflexión de Ainhoa Martínez: "¿Por qué un ministro del Interior se juega su crédito político por salvar a la directora general de la Guardia Civil?"

"El ministro del Interior está en una posición imposible", afirma la periodista Ainhoa Martínez, de ABC, tras asegurar Grande-Marlaska que informó a Sánchez sobre Leire Díez tras filtrarse el audio de su reunión en busca de trapos sucios.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha admitido que informó a Pedro Sánchez sobre Leire Díez tras filtrarse el audio de su reunión en busca de trapos sucios. El ministro ha afirmado que habló en mayo de 2025 con el presidente del Gobierno, pero ha recalcado que en ese momento se desconocían los detalles de los encuentros entre Leire y la directora de la Guardia Civil.

"El ministro del Interior está en una posición imposible", afirma la periodista Ainhoa Martínez, de ABC, haciéndose una pregunta: "¿Por qué todo un ministro del Interior está dispuesto a comprometer así su credibilidad y su crédito político por salvar a la directora general de la Guardia Civil?".

Porque solo unas semanas antes de que se reconociera en un comunicado de la Guardia Civil que había esas reuniones, recuerda Martínez, "él dijo que en ningún caso, bajo ningún concepto, ni con esa persona y que no se habló nada de la trama. Sin embargo, después se reconoce que existieron esas reuniones" y que, además, "se habló de la trama".

Por ende, según sentencia Martínez, "el ministro ha mentido y ha mentido a sabiendas, si nos creemos que sí, que sabía que esas reuniones se había producido".

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