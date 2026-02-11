Ahora

Análisis

Rafa López, al PP tras acusar de "negligente" al Gobierno por el accidente de Adamuz: "Qué fácil es ver la negligencia criminal en el ojo ajeno y no en el propio"

El sociólogo Rafa López analiza, en este vídeo, la comparecencia del presidente del Gobierno sobre los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida y la reacción del líder de la oposición.

Rafa López

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido, a petición propia, en el Congreso de los Diputados para tratar la respuesta ante el accidente de Adamuz, que provocó 46 muertos, y el de Gelida, donde el maquinista perdió la vida.

Tras el turno del presidente, donde Sánchez ha afirmado que "se hará justicia" tras el accidente de Adamuz, el cual se investigará "con rigor" y "se tomarán las medidas necesarias" para que no vuelve a pasar, le ha tocado al turno al líder de la oposición. Alberto Núñez Feijóoha acusado a Sánchez de "negligente" y de "jugar a la ruleta rusa" con la seguridad.

Tras ver estas declaraciones de Feijóo, el sociólogo Rafa López se ha mostrado contundente en Al Rojo Vivo: "No acabo de ver lo fácil es ver la negligencia criminal en el ojo ajeno y no verla en el propio. Es decir, no acabo de entender la estrategia que tiene el Partido Popular de a ver quién gestiona peor las crisis".

Esto es, añade López, "como nosotros [PP] gestionamos muy mal la crisis de DANA, vamos a ver si empatamos a ver que gestione el PSOE, también, muy su crisis". De este modo, "el espectáculo que se ofrece a los ciudadanos es lamentable: dos partidos compitiendo y echándose en cara quién gestiona peor", concluye el sociólogo. En el vídeo podemos ver al completo su intervención, donde también analiza y critica, por su lado, la situación de Rodalies en Cataluña.

