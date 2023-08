El futuro de Jorge Vilda en la RFEF está en el aire tras el 'caso Rubiales'. Andrea Segura ha indicado en Al Rojo Vivo que es complicado que rescindan su contrato como seleccionador, ya que Jorge Vilda "no está de acuerdo con las condiciones". Al parecer, según ha informado la periodista, las federaciones territoriales quieren que deje su cargo de seleccionador y director deportivo.

"Él tiene contrato hasta 2024 y sabe que no quieren que continúe con todo lo relacionado con el fútbol femenino. Sin embargo, él quiere mantener un cargo en la RFEF", ha explicado Andrea Segura.

Pero, ¿quién era Vilda antes de ser seleccionador? Andrea Segura ha explicado que él no había tenido experiencia en el fútbol profesional antes de entrar en la Federación. "Había estado en el Canillas como preparador físico", ha indicado. Tras esto, de la mano de su padre, Ángel Vilda, dio el salto a la RFEF para ser el ayudante en la selección femenina sub 17. "Más tarde se convirtió en el primer entrenador y luego sustituyó a su padre en la sub 19".

Un puesto en el que estuvo hasta 2015, cuando comienza como seleccionador de la selección de fútbol femenina sustituyendo a Quereda.

Ahora, además de seleccionador, es director deportivo de fútbol femenino, coordinando las secciones, el personal y los equipos. "La confianza que ha tenido Rubiales en él le ha llevado a tener ese doble peso", ha explicado la periodista.

Andrea Segura ha confesado que la relación entre ambos "es muy estrecha" y va "más allá de lo profesional".