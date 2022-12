José Bono asegura que no se arrepiente de su reunión, junto a Rodríguez Zapatero, con Íñigo Errejón y Pablo Iglesias, secretario general de Podemos. Bono defiende que 'Al Rojo Vivo' fue el 'culpable' de que ese encuentro se produjera. "García Ferreras me preguntó en plató si me importaba que Pablo Iglesias entrase en directo desde Bruselas. Tras esa conversación en plató, hablamos por teléfono y quedamos para cenar", explica el exministro de Defensa.