La Asamblea de Madrid ha estado protagonizada por momentos de gran tensión entre los portavoces de distintos partidos. Uno de los temas que ha creado más controversia ha sido la situación de la sanidad pública en la Comunidad, y es que los médicos continúan en huelga al no conseguir un acuerdo en las negociaciones.

Un tema que ha provocado que Mónica García y Ayuso protagonicen un tenso cara a cara. "Pasará a la historia por cargarse la sanidad pública", le ha indicado la portavoz de Más Madrid. Sin embargo, no ha sido la única que le ha reprochado su gestión.

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, le ha trasladado a la presidenta que si él juzga sus políticas y su forma de actuar no es algo "machista", sino que se está encargando de hacer su "trabajo".

"Queremos a las mujeres vivas, libres y con dignidad", ha lanzado, al tiempo que ha indicado que es intolerable cómo se trata a las familias de San Fernando de Henares, a los usuarios de los centros sanitarios o lo que le pasó a ella la semana pasada en la Universidad Complutense.

"Yo, humildemente, le pido disculpas si usted sintió que no condené suficientemente el ataque que usted sufrió en la Universidad y me gustaría que usted hiciera lo mismo y pidiera disculpas por llamar gentuza a personas que no piensan como usted o decir frases como te vote Txapote o muy similares. Pida disculpas", ha lanzado el secretario general del PSOE-M.

Por su parte, Ayuso, ha indicado que no necesita su "aprobación" de si ha hecho bien o no en recibir un título. En cuanto a las disculpas de Lobato, considera que las ha realizado porque los medios de comunicación "le han puesto verde" con las declaraciones que hizo contra ella.

"No hay un solo motivo para votar a su partido. Habla de las mujeres cuando van más de 50 víctimas que ven como sus agresores sexuales ven rebajadas sus penas en la Comunidad. Lamento que den por perdida la Comunidad", ha lanzado.

Por ello, le ha pedido que no le dé "lecciones de moralina parroquial" y que su partido no la llame "asesina" allá donde va. A su juicio, los socialistas están "siempre con pancartas, retorciendo, con un proyecto y un partido que está a la desesperada".

"Están disparando el paro, abandonando las empresas, los incendios forestales, hundiendo la inversión extranjera, la inflación disparada, multiplicando la pobreza... Y sí, señoría, creo que lo único que queda por decirles es que les vote Txapote", ha zanjado.