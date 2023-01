La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusa a Unidas Podemos de ser los "responsables" del escrache que sufrió este martes en la Universidad Complutense, donde acudió al ser nombrada "alumna ilustre".

Asegura que este tipo de escraches suceden en muchas universidades españolas, "pero especialmente en la Complutense de Madrid, que es el germen de Podemos".

Y así, ha procedido a poner varios ejemplos de universidades que han nombrado "alumnos ilustres" a otros políticos. La Autónoma de Madrid, recuerda Ayuso, en 2016 hizo un reconocimiento a Felipe González y el expresidente "sufrió un escrache". "Después, se hizo alumna ilustre a la ministra Irene Montero y nadie dijo nada", ha apostillado.

También asegura que Rosa Díez sufrió otro escache en la Complutense, "donde ahora Pablo Iglesias ha sido nombrado profesor a dedo".

Son más, según ha detallado Ayuso, los políticos que han sido recibidos entre gritos en universidades españolas. Nombra a Macarena Olona, Cayetana Álvarez de Toledo, José María Aznar, Leopoldo López, Alfredo Pérez Rubalcaba, Alberro Núñez Feijóo... "y un sinfín de organizaciones que han querido ir a la Universidad pública y se lo han impedido".

"Esto que está haciendo la ultraizquieRda en las Universidades de todo el país lo hacen en la sanidad, en las residencias, en los medios de comunicación. Allá donde pueden ponen a los suyos para dinamitar la convivencia e impedir el ejercicio de gobierno de los demás", ha manifestado la presidenta regional.

Lo cierto es que tras el episodio de ayer, no solo han mostrado apoyo a Ayuso desde el Partido Popular o Ciudadanos. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha criticado la protesta: "Me parecen mal las protestas, no me agradan en absoluto que se produzca este tipo de situación en la que no se deja hablar o se dificulta la participación, máxime en una facultad como la de Ciencias de la Información", ha dicho Calviño en una entrevista en Antena 3.

También el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha criticado los "episodios de violencia verbal y física" que sufrió la presidenta autonómica, aunque ha apostillado que también el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, sufre abucheos en varios actos a los que acude.

Tensión, críticas y gritos de "Ayuso dimisión"

La 'popular' fue recibida entre gritos de "Ayuso dimisión" y "Fuera fascistas de la Universidad" de estudiantes que se manifestaban a las puertas de la Facultad de Ciencias de la Información, y estuvo rodeada en todo momento de una fuerte presencia policial.

También recibió críticas dentro de acto por parte de la alumna con la nota más alta de su promoción en Ciencias Audiovisuales. "¿Está haciendo algo por nosotros, señora Ayuso? Creo que no", le espetó la estudiante durante su discurso.