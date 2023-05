La polémica generada por la lista de Bildu, que incluye candidatos que pertenecieron a ETA, ha provocado que algunos partidos abran el debate sobre si debería ilegalizarse dicha formación pero, ¿es eso posible?

Joaquim Bosch ha respondido a Al Rojo Vivo a esta pregunta dejando claro que no puede ilegalizarse Bildu debido a que ya "no existe ETA". "Habiendo acabado el terrorismo, el artículo 9 no tiene ningún tipo de encaje", ha asegurado.

"Puede generar debates políticos o morales sobre si es correcto o no, pero jurídicamente no veo ningún margen", ha indicado. Por tanto, ha recalcado que legalmente no es posible declarar ilegal el partido ni hacer que sus candidatos cesen.