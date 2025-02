El pronóstico de Gabi Sanz: "Me temo que la derecha de Feijóo no va a poder sumar con otros socios que no sea Vox para llegar a La Moncloa"

El periodista y analista de laSexta, Gabi Sanz, afirma que, a nivel electoral, "Vox está en un momento dulce y da igual lo que haga Santiago Abascal". Y en este sentido, hace un análisis histórico de lo que pasó en otros partidos.

"Después de la crisis de 2008, hubo una epifanía por la izquierda que hizo que Podemos subiera disparado. Y después, fundamentalmente, tras el 1-O en Cataluña, hubo una epifanía en la derecha que rompió ese bloque monolítico que representó el PP de José María Aznar y ahora tenemos dos derechas". Una derecha que es el PP y una extrema derecha que sería Vox.

Y me temo además, añade Sanz, que "la derecha de Feijóo no va a poder sumar con otros socios que no sea Vox para llegar a La Moncloa. Aunque no me gusta nada". En el vídeo podemos ver completa su intervención.