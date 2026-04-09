La profesora Sonia Sánchez analiza el papel de Pakistán: "Siempre ha jugado con esa ambivalencia diplomática entre ser un socio para EEUU y, a la vez, de Irán"

Sonia Sánchez, profesora del Grado en Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco de Vitoria explica en este vídeo el papel que juega Pakistán dentro de este conflicto.

Pakistán se prepara para la negociación de este viernes entre Irán y EEUU. Irán envía a Islamabad negociadores pese a las denuncias de violaciones de alto el fuego. "La situación en Pakistán es muy frágil. También la situación interna: han tenido muchos ataques terroristas por parte de los talibanes y la situación de seguridad explica todo ese despliegue", explica en Al Rojo Vivo Sonia Sánchez, profesora del Grado en Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco de Vitoria.

De este modo, indica la profesora que todo lo que está ocurriendo es "un entrecruzamiento de diferentes teatros de guerra y de inestabilidad" que están teniendo lugar en toda la región: "En los últimos meses, Pakistán ha golpeado muy duramente Afganistán con cientos de muertos, que no han salido en televisión y no han tenido tanta repercusión porque estábamos todos centrados en Irán, pero Pakistán necesita esto fundamentalmente por dos cuestiones".

Por un lado, expone Sánchez, "porque necesita reabrir el estrecho de Ormuz para aprovisionarse de petróleo". Y en segundo lugar, añade, "por legitimar también, desde un punto de vista internacional, las acciones que está teniendo en Afganistán con los talibanes y posicionarse de ese modo, un poco más del lado de EEUU".

Y es que "Pakistán siempre ha jugado un poco con esa ambivalencia diplomática, entre ser un socio desde un punto de vista instrumental para EEUU, pero a la vez también lo era de Irán. Ha mantenido siempre ese extraño equilibrio", explica la experta.

En el vídeo podemos ver al completo y con detalle su explicación.

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