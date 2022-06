José Yélamo, presentador de laSexta Noche, no ve "inevitable" el cambio de ciclo a nivel nacional en la política... a no ser que el PSOE no se haga "ciertas preguntas". La primera de esas cuestiones que plantea en el vídeo es "dónde ha estado el PSOE en el Parlamento de Andalucía", criticando la "oposición invisible" de Juan Espadas.

Para Yélamo, los socialistas "no se han tomado en serio un proyecto que deberían haber construido". El periodista recuerda las palabras de Adriana Lastra tras las elecciones, cuando hablaba de los logros que Moreno había logrado gracias a los fondos otorgados desde el Gobierno central.

"Si esa es la estrategia del PSOE en Andalucía, defender los logros del Gobierno central y un proyecto que no hable en andaluz... difícil lo tiene". Natural de Cádiz, Yélamo habla de la imagen que tiene el Ejecutivo para los gaditanos, una tierra que el Gobierno "no ha pisado" y a la que ha "mandado una tanqueta".