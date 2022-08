Ya son 30 los casos de pinchazos en discotecas y locales de ocio que se investigan en Cataluña y Euskadi. Los sucesos han ocurrido en las últimas semanas y no se han producido abusos o robos posteriores, unos "extraños" casos que mantienen alerta a los investigadores.

En Al Rojo Vivo, el periodista de laSexta Leo Álvarez aporta los detalles de estos pinchazos, casi todos a chicas jóvenes. "Trae de cabeza a los investigadores, que no saben lo que está pasando", comenta. El hecho de que no haya una acción posterior a ese pinchazo alerta a las autoridades, al igual que el hecho de que no se les inocule ninguna sustancia a las víctimas.

"Una de las chicas que ha denunciado ha dicho que la persona que le pinchó es francés; esto tendría cierto sentido, porque los primeros casos que hemos tenido constancia de sumisión química han sido en Francia. No sabemos si 'bajan' y actúan", comenta Álvarez.

En los hospitales de la Generalitat se ha habilitado un sistema de reconocimiento toxicológico exprés, así como la administración de la profilaxis postexposición al VIH, como explica el periodista en el vídeo que acompaña a estas líneas.