Pilar Velasco, sobre la sesión de control: "Feijoo no acaba de ser capaz de marcar una estrategia ganadora"

La periodista ha analizado en Al Rojo Vivo la sesión de control y la citación de Sánchez en el Senado, criticando la falta de explicaciones del PSOE sobre el caso Koldo y señalando que Feijóo aún no logra imponer una estrategia política ganadora.

Pilar Velasco analiza en Al Rojo Vivo la sesión de control y la citación de Sánchez en el Senado:"La mayoría absoluta del PP en la comisión del caso Koldo no le está sirviendo de mucho; recordemos que fue Ábalos y salió vivo, y Koldo también", ha señalado la periodista.

Velasco ha añadido que en la comparecencia de Sánchez en junio "faltaron explicaciones" y ha reclamado que "el PSOE debe aclarar todos esos gastos remitidos al Tribunal Supremo, que corresponden a la caja usada para pagar los actos de Santos Cerdán, Ábalos y toda la militancia socialista".

Sobre la nueva citación, ha sostenido: "El PP tenía que pedir esta comparecencia; no se puede hablar de financiación B y luego no exigir que Sánchez dé explicaciones. Feijóo necesitaba marcar la agenda política",

Por último, ha considero que "Feijóo no logra articular una estrategia ganadora: el momento Feijóo no termina de llegar, incluso con el PSOE atravesando uno de sus peores episodios de corrupción, y no está sabiendo capitalizarlo políticamente".

