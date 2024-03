Un audio publicados este lunes 25 de marzo revelan una relación entre Koldo García y Luis Rubiales y que el primero pidió al segundo, favorecer al presidente del Zamora C.F., Víctor Aldama, el 'comisionista' del caso de las mascarillas del caso Koldo García. A colación de esta información, la periodista Pilar Velasco sostiene que todavía queda mucho por esclarecer en el caso Koldo.

Y es que los contratos de mascarillas son de principios de 2020, pero esta conversación ya revela que Koldo García ya tenía contacto desde, al menos, 2019, con Aldama. "Queda mucho que esclarecer sobre quién ampara a Koldo García, un asesor del ministerio de Fomento, para relacionarse en este caso con Rubiales y que éste piense que puede ayudarle", sostiene la periodista.

Por ello, es que cuando se señala a José Luis Ábalos, que de momento no está implicado en el caso judicialmente, "es porque podría saber o debería explicar si su asesor se movía con tanta discrecionalidad con el mundo de los empresarios, aunque aquí se ve que es el mismo empresario, por ello cuando el PP escala el caso Koldo y señala a una batería de ministros y a la mujer del presidente del Gobierno... No, la trama no está ahí sino en Koldo y bastante relevante y grave es", afirma Velasco.