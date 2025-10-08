Pilar Velasco, sobre el "sí" de Podemos al embargo de armas a Israel: "No se podía permitir tumbarlo, un 'no' le habría salido carísimo"

"Si en política pierdes tu utilidad, y así lo saben los partidos que han desaparecido, estás muerto", afirma la periodista Pilar Velasco en este vídeo, donde analiza el comportamiento del partido morado frente a esta votación del Congreso.

Finalmente, y tras muchas vueltas y muchas críticas, Podemos ha votado a favor del embargo de armas a Israel. No obstante, su portavoz, Ione Belarre, ha vuelto a calificar este embargo de "fake" porque, dice, "no acaba con las dos principales contribuciones de España al genocidio en Palestina".

La periodista Pilar Velasco, directora '@democrata_info', destaca que si en política pierdes tu utilidad, y así lo saben, dice, los partidos que han desaparecido estás "muerto": "Podemos no se podía permitir tumbar este real decreto de armas, por muy corto que se le quede".

De hecho, subraya que toda la izquierda del Congreso ha manifestado que este decreto se queda corto y que no le gusta la cláusula que le permite al Gobierno levantar bajo secreto ciertos aspectos de este embargo y seguir comprando armamento a Israel, que se han incluido seguramente a través de Defensa, pero, como ha dicho Gabriel Rufián (ERC), es mejor esto que nada.

Si no, añade Velasco, ¿cómo miras al pueblo palestino? ¿Cómo miras en este momento a un acuerdo de paz en el que hay muchas vidas y cómo no tomas una decisión en un país como España, que ha llevado la avanzadilla en Europa en la defensa del pueblo palestino y la condena a los crímenes de Netanyahu? "Ese no le habría salido carísimo", remata la periodista. En el vídeo podemos ver con detalle su intervención.