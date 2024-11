La periodista Pilar Velasco quiere desmentir al líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo: "No, en la Comisión Europea no hay un movimiento contra Teresa Ribera". Lo que es cierto -asegura la periodista- es lo que dice el PP off de récord: "Fue Feijoo quien ha movido con Manfred Weber (presidente del PP europeo) intentar desplazar a Teresa Ribera". De hecho, Úrsula Von der Leyen mantiene su confianza en Teresa Ribera pese a las presiones.

Pero Ribera, insiste Velasco, "no está cuestionada en la comisión ni por los eurodiputados. Si hay malestar es precisamente con el PP español porque hay un acuerdo pro-europeísta, que es el de Úrsula von der Leyen (del PP) que le costó mucho armar frente a una extrema derecha muy fuerte en la UE".

Por tanto, si Feijóo se sale con la suya y desbanca a Teresa Ribera como vicepresidenta de la Comisión Europea (número 2 de Úrsula von der Leyen) "sería una mala noticia para el PP europeo, para la Comisión Europea y para toda la composición", finaliza Velasco. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.