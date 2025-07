Pilar Velasco destaca que cree que Cerdán seguirá en prisión: "La fiscalía señala que no saben hasta dónde alcanza el caso"

La periodista ha señalado que cree que Cerdán continuará en la cárcel porque la Fiscalía, además del riesgo de destrucción de pruebas, apoyaba su ingreso en prisión porque no sabe "hasta dónde alcanza la investigación".

Pilar Velasco ha recordado que los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) fueron a la sede de Ferraz para clonar el correo de Santos Cerdán. Sin embargo, cuando fue enviado a prisión no se produjo un registro en su domicilio.

"Si no se hizo tampoco en las siguientes semanas, es porque consideran que no hay información relevante en ese lugar", ha indicado. De esta forma, ha indicado que se "puede hacer la mudanza" que la familia del exsecretario de Organización del PSOE ha comunicado al Supremo, porque entienden que "no se van a destruir pruebas".

En cuanto a la posible salida de prisión de Santos Cerdán, la periodista ha reconocido que cree que esto es más improbable que suceda, señalando que la Fiscalía no solo apoyaba su ingreso en la cárcel por el riesgo de destrucción de pruebas.

"Argumentaban que tampoco se sabía hasta dónde alcanza la investigación y qué otros posibles cargos ha podido corromper Santos Cerdán", ha recordado.