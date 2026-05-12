Pilar Velasco, contundente en su análisis político: "Quienes han utilizado el brote de hantavirus para politizar, han acabado perdiendo"

La periodista ha analizado en Al Rojo Vivo la información sobre el primer positivo detectado en el Hospital Gómez Ulla, uno de los 14 españoles repatriados del MV Hondius. Ha subrayado que se trata de un caso "controlado y bajo supervisión".

La periodista Pilar Velasco ha analizado en Al Rojo Vivo la información sobre el primer positivo detectado en el Hospital Gómez Ulla, uno de los 14 españoles repatriados del MV Hondius. Ha subrayado que se trata de un caso "controlado y bajo supervisión", dentro de un dispositivo sanitario con todos los recursos necesarios.

"Primer positivo, pero es un caso controlado bajo supervisión, con toda la infraestructura sanitaria y de seguridad que requiere, y ahora depende del sistema sanitario proteger y atender a este ciudadano contagiado", ha señalado.

Velasco ha puesto el foco también en la imagen institucional del operativo, destacando la comparecencia conjunta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Ver al presidente del Gobierno junto al máximo responsable de la OMS es una imagen potente", ha apuntado, en referencia a la gestión del dispositivo internacional. También ha defendido que el operativo ha funcionado como una "prueba de estrés" a nivel global en la fase postpandemia, que —según ha dicho— "ha salido bien".

En este sentido, ha respondido a las críticas hacia la OMS y su papel en la gestión internacional de crisis sanitarias: "Para los que cuestionan estas instituciones, este caso demuestra su importancia".

Finalmente, ha señalado que, aunque existe un riesgo sanitario, este está "controlado", y ha abierto el foco al debate político: "Quien ha intentado utilizar el brote para politizarlo, al final ha terminado perdiendo".

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