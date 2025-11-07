Pilar Gómez: "La ministra de Hacienda, futura candidata en Andalucía, no puede estar más achicharrada la pobre"

La directora de 'Artículo 14' ha analizado el papel de María Jesús Montero ante el retraso de los Presupuestos y ha anticipado que el Gobierno los presentará como parte del programa electoral de Sánchez, junto a una posible remodelación del Ejecutivo.

La directora de 'Artículo 14', Pilar Gómez, se ha referido a la eterna promesa de los Presupuestos Generales del Estado y al papel de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

"A mí me parece que la ministra de Hacienda, para ser la futura candidata de Andalucía, no puede estar más achicharrada, la pobre. Y yo ya me solidarizo, porque lleva semanas diciendo: 'mañana mismo', 'la semana que viene'... Yo ahora estoy esperando a ver cuándo le ponen el micrófono, porque ya no tiene argumentos", ha afirmado Gómez.

La periodista ha señalado además que, a diferencia de ocasiones anteriores, cree que esta vez los Presupuestos sí se presentarán, aunque no lleguen a aprobarse. "Creo que se ha puesto sobre la mesa que Sánchez sabe que estos Presupuestos serán los de su programa electoral, los que planteen lo que él quiere para el país, su forma de gobernar", ha explicado.

Gómez también ha anticipado una posible remodelación del Gobierno "de cara a sacar a los ministros candidatos que irán en esa línea".

