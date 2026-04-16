Pilar Gómez ve "una buena medida" el teletrabajo: "Me quedo con esa idea de que no sea obligatorio"

La periodista ha indicado que coincide con Yolanda Díaz en que el teletrabajo debe ser una medida voluntaria para que las empresas y los trabajadores "puedan establecer ese marco de colaboración".

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha reaccionado a la propuesta de Bruselas de establecer el teletrabajo como algo "obligatorio" al menos un día a la semana ante el aumento del precio de la energía.

Yolanda Díaz se ha mostrado a favor del teletrabajo, pero en contra de que sea una medida obligatoria, señalando que es una opción que debe ser voluntaria. "No soy partidaria de obligar a nadie a nada. Creo que el criterio es la voluntariedad", ha subrayado.

Pilar Gómez ha reaccionado a estas declaraciones y a la medida de Bruselas. La periodista ha recordado que cuando en la pandemia se planteó hacer teletrabajo parecía algo "imposible" y luego se vio que se podía hacer.

"Las empresas lo mantuvieron durante un tiempo, aunque ahora algunas están dando pasos hacia atrás", ha señalado.

Una medida que ella considera que es "buena" porque ayuda a la conciliación. "En todos aquellos sectores donde se pueda hacer, se tiene que hacer", ha defendido, confesando que ella coincide con Yolanda Díaz en que debe ser algo voluntario. "Me quedo con esa idea. Que las empresas y los trabajadores puedan establecer ese marco de colaboración que sea bueno para ambas partes", ha zanjado.

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