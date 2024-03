El periodista de la Cadena Ser, Miguel Ángel Campos explica que Isabel Díaz Ayuso presidenta de la Comunidad de Madrid, "ha faltado a la verdad" en la comparecencia que ha dado a los medios de comunicación para "dar explicaciones" ante el caso de su pareja Alberto González. La Fiscalía denuncia a González por defraudar 350.000 euros con un entramado societario y facturas falsas.

"El discurso de la presidenta de Madrid ha sido victimista, carga contra el Gobierno, contra posible filtraciones, contra un expediente de la Agencia Tributaria.... Pero lo hechos son los que son", expone Campos. Y además algo muy relevante: "Falta a la verdad Ayuso cuando dice que estos bienes fueron adquiridos en el periodo en que ellos no se conocían. No, no es cierto", añade el periodista.

Y no es cierto porque, según sostiene Campos, "el propio piso comprado en el barrio de Chamberí fue adquirido cuando ellos ya eran pareja o el reciente conocimiento que tenemos que un vehículo de lujo (Maserati) que también eran ambos pareja y los dos lo han disfrutado". Un Maserati que además tiene pendientes "seis multas de tráfico de los años 2022 y 2023 ni tampoco paga los impuestos desde el 2021".