La sindicalista Afra Blanco explica en Al Rojo Vivo , a colación del caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, lo que es "el cuento del PP". Y lo explica de esta forma: "Cuando se posa la sombra de la duda sobre los progresistas, el PP pide dimisiones pero cuando la sombre de la duda se posa sobre ellos, sobre el PP, aparece el 'yo no lo sabía'".

Esto es, tal com enumera Blanco: "Yo no sabía de Ana Mato que tenía un Jaguar en el garaje, yo no sabía quién se cargó los ordenadores de la sede de Génova, yo no sabía que me iban a salir ranas o de la Señora Ayuso, yo no sabía que todo mi entorno se estaba forrando o incluso, yo no sabía que el coche que conduzco, ese Maserati que es de mi pareja, es un coche que debe impuestos y multas".

Así y como finaliza Blanco, "de la pandemia no salimos mejores, pero algunos sí que salieron con el pisito puesto en Chamberí". Chamberí es uno de los barrios del centro, más ricos, de la capital de Madrid.