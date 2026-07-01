Maíllo, sobre el acuerdo entre Moreno Bonilla y Vox: "Creo que mañana escenificarán ese acuerdo; lo que ocurre es que a él le da vergüenza lo que dice el pacto"

El diputado de Izquierda Unida ha criticado el acercamiento de Juanma Moreno a Vox y considera que el presidente andaluz ha renunciado al perfil propio que intentó construir dentro del PP. "Ha fracasado porque quería ser un barón territorial diferente", ha afirmado.

En Al Rojo Vivo, el diputado de Izquierda Unida Antonio Maíllo ha cargado contra las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo sobre la denominada 'ley de nietos', después de que el líder del PP acusara al Gobierno de querer "fabricar dos millones y medio de votantes". A su juicio, ese discurso responde a una estrategia deliberada para cuestionar la legitimidad del sistema electoral.

"Creo que es un bulo absolutamente intencionado para crear un marco de deslegitimación y también de miedo", afirma Maíllo, quien compara la actitud de Feijóo y Santiago Abascal con la de "unos alumnos que no saben si van a aprobar el examen y miran constantemente a sus padres", en referencia al expresidente José María Aznar. "Como no van a hacer bien los deberes, buscan la excusa de los malos estudiantes: que los demás les tienen manía", ironizó.

El dirigente de IU advirte de que sembrar dudas sobre los procesos electorales sin pruebas supone un riesgo para la confianza democrática. "No tiene nada que ver con los datos ni con la realidad y pone en cuestión un hecho que ennoblece a nuestro país", sostiene. Además, asegura que el PP y Vox convergen cada vez más en su estrategia política. "Han hecho bandera de un mismo carril y de un mismo proyecto político. Son indistinguibles", afirma.

Maíllo también se pronuncia sobre las negociaciones entre Juanma Moreno y Vox. A su juicio, el acuerdo está prácticamente cerrado. "Yo creo que mañana van a escenificar ese acuerdo. Lo que pasa es que a él le da vergüenza lo que dice el acuerdo", asegura.

El diputado considera que el presidente andaluz ha renunciado al perfil moderado y diferenciado que había intentado construir dentro del PP. "Ha fracasado porque quería ser un barón territorial diferente y Feijóo le ha dicho que siga los pasos del Partido Popular, como ya hicieron Aragón, Castilla y León y Extremadura", afirma. En su opinión, Moreno Bonilla ha terminado alineándose con la estrategia marcada desde Génova y con un bloque político compartido con Vox de cara a las próximas elecciones generales.

Maíllo sostiene además que el presidente de la Junta no tiene margen para desmarcarse de la dirección nacional del partido. "Aquí nadie se sale del tiesto y Moreno Bonilla tampoco lo va a hacer. Es una pieza más del proyecto conjunto del PP y Vox", señala.

Por último, se ha referido a las palabras que le dijo a Moreno Bonilla en el Parlamento andaluz tras reprocharle que negociara con un partido que, según denunció, cuestiona los derechos del colectivo LGTBI. Maíllo revela que el presidente andaluz no respondió ni en público ni en privado a sus palabras y asegura que lo verdaderamente duro no fue su intervención, sino la realidad que viven muchas personas LGTBI. "No quiero volver al armario, y no quiero que las nuevas generaciones tengan que hacerlo", concluye, al tiempo que acusa al PP de actuar con "hipocresía" al defender públicamente los derechos del colectivo mientras pacta con Vox.

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