Tras las declaraciones de Cuca Gamarra en las que apoyó a Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, cubriéndole las espaldas, el periodista de Artículo 14, Pepe Luis Vázquez, que fue quién le hizo directamente esta pregunta a la secretaria del PP, señala que a él "no le dio la sensación" de que el PP quisiera cerrar filas con Mazón hacia el extremo por su gestión antes y después de la DANA.

"Las informaciones que estamos conociendo sobre el previo a la catástrofe están siendo muy comprometedoras para Carlos Mazón y la Generalitat Valenciana y evidentemente hay una onda crítica interna", informa el periodista.

Ahora bien, agrega, "lo que me dicen desde la cúpula del PP es que no es el momento para abrir un debate de semejante magnitudes sobre las responsabilidades o no de Mazón y por supuesto, si llegado el momento hay incluso que plantear una sucesión al frente de la Comunidad Valenciana y de la propia Generalitat".

Pero "no hay duda", asegura el periodista, que "en el PP son conscientes de que ha habido negligencias y que se tienen que tienen que dirimir responsabilidades, pero ahora mismo no es lo urgente". Lo urgente es, finaliza Vázquez, "encontrar a todos los desaparecidos y tratar de reconstruir a la mayor celeridad posible a la Comunidad Valenciana". En el vídeo, podemos al completo su intervención.